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BBC Türkçe

Kuzey Kore'ye 'en zorlayıcı yaptırımlar' kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etti.

Kabul edilen yeni yaptırımlar, bu ülkeye ihracatı yasaklıyor ve yapılabilecek olan yatırımları da sınırlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey'e maliyetinin 1 milyar dolar olacağını ifade etti.

Temmuz ayı içerisinde iki kez kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang, ABD'yi vurabilecek kapasiteye ulaşıldığını açıklamıştı.

Güney Kore, Japonya ve ABD tarafından kınanan füze denemeleri Birleşmiş Milletler'de kabul edilen yaptırım sürecini başlattı.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısı ise ABD ve Kuzey Kore dışişleri bakanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Pyongyang'ın nükleer programının ana başlıklardan biri olacağı buluşmada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho arasında ikili bir görüşme planı olmadığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, Güney Koreli meslektaşı Kang Kyung-wha ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamayla yaptırımlar, "iyi bir sonuç" olarak değerlendirdi.

Kömür ve maden cevheri gibi materyallerin Çin'e satışından elde edilen nakit, ülkenin elindeki kısıtlı sayıdaki nakit kaynaklarından biri.

Yapılan hesaplar ülkenin her yıl 3 milyar dolar değerinde mal ihraç ettiğini ortaya koyuyor. Getirilen yaptırımların da bu ticaretin 1 milyar dolarlık kısmını ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin uluslararası alandaki tek müttefiki konumundaki Çin, bu yılın başında, Pyongyang üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla kömür ihracatını askıya almıştı.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Çin de, yaptırımların lehine oy kullandı.

Kuzey Kore'de yayınlanan Rodong Sinmun isimli gazete, yaptırımların, "ABD'yi yutacak öngörülemez bir ateş denizi" yaratma sonucu doğurabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'deki oturum öncesi yayınlanan gazete, Pyongyang'a karşı düşmanca politikalarından vazgeçmemesi halinde, ABD'nin elinde bir tek yıkım seçeneği kalacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptırımların gerekli olduğunu açıklayarak, "Bizim amacımız tüm tarafları tekrar masaya döndürmek. Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması sonucunun görüşmeler ile gelebileceği kanısındayız" dedi.

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