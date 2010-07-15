-KUZEY KORE'YE ''ANESTEZİ" SUÇLAMASI SEUL (A.A) - 15.07.2010 - Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore'de anestezi olmadan ve sterilize edilmemiş şırıngalarla ameliyatlar yapıldığını bildirdi. Örgütün Asya yöneticilerinden Catherine Baber, konuyla ilgili raporda, Kuzey Kore'nin, halkın en temel ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını, görgü tanıklarının, hastanelerde şırıngaların sterilize edilmediğini ve yataklardaki çarşafların düzenli olarak değiştirilmediğini söylediklerini kaydetti. Raporda, uzuv kesme ve diğer büyük ameliyatların rutin biçimde anestezi olmaksızın yapıldığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'ye insani yardımı sürdürmesi, bu ülkeye yardımın, bağışçı ülkeler tarafından siyasi malzeme haline getirilmemesi çağrısında bulundu. Örgütün raporunda, görgü tanıklarının, ayrıca Kuzey Kore hükümetinin sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu iddiasına rağmen sağlık hizmetleri ve doktorlara para ödediklerini ifade ettikleri kaydedildi.