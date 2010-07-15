T24 LogoT24 Logo
Dünya

KUZEY KORE'YE ''ANESTEZİ" SUÇLAMASI SEUL (A.A)

15 Temmuz 2010 12:35

-KUZEY KORE'YE ''ANESTEZİ" SUÇLAMASI SEUL (A.A) - 15.07.2010 - Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore'de anestezi olmadan ve sterilize edilmemiş şırıngalarla ameliyatlar yapıldığını bildirdi.  Örgütün Asya yöneticilerinden Catherine Baber, konuyla ilgili raporda, Kuzey Kore'nin, halkın en temel ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını, görgü tanıklarının, hastanelerde şırıngaların sterilize edilmediğini ve yataklardaki çarşafların düzenli olarak değiştirilmediğini söylediklerini kaydetti.  Raporda, uzuv kesme ve diğer büyük ameliyatların rutin biçimde anestezi olmaksızın yapıldığı belirtildi.  Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'ye insani yardımı sürdürmesi, bu ülkeye yardımın, bağışçı ülkeler tarafından siyasi malzeme haline getirilmemesi çağrısında bulundu.  Örgütün raporunda, görgü tanıklarının, ayrıca Kuzey Kore hükümetinin sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu iddiasına rağmen sağlık hizmetleri ve doktorlara para ödediklerini ifade ettikleri kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24