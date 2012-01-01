-Kuzey Kore'nin yeni liderine "ölümüne" koruma sözü PYONGYANG (A.A) - 31.12.2011 - Kuzey Kore yeni yılı, babası Kim Jong İl'in ölümünden sonra ülkenin başına geçen Kim Jong Un'u ''ölümüne'' koruma sözünün verildiği yeni yıl mesajıyla karşıladı. Yayımlanan yeni yıl mesajında, ''Ordu, iktidar partisi ve Kuzey Kore halkının, Kim Jong Un'u ölümüne savunmak için insan kalkanı'' haline geleceği vurgulandı. Yeni yıl mesajında ayrıca ülkenin refaha ulaşılması için ''tüm becerisini seferber edeceği'' belirtildi.