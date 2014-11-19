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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'nin UCM'ye sevki istendi

Birleşmiş Milletler'de dün yapılan oylamada, Kuzey Kore'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevki istendi.

19 Kasım 2014 13:00


Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin karar tasarısı, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komisyonu'nda oylandı. AB ve Japonya tarafından hazırlanan karar tasarısında, Kuzey Kore'nin Lahey'deki UCM'ye sevk edilmesi çağrısında bulunuluyor.

BM İnsan Hakları Komisyonu'ndaki oylamada 111 ülke tasarıya evet oyu verirken 19'u karşı çıktı. 55 ülkenin temsilcisi çekimser kaldı. Tasarıya karşı çıkanlar arasında Çin, Rusya, Suriye ve İran da yer aldı.

Kuzey Kore'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Sin So Ho, karar tasarısının insan hakları alanında diyaloğu imkânsız hale getireceğini söyledi. Büyükelçi, tepki olarak nükleer denemelere devam edecekleri uyarısında bulundu.

Karar tasarısı önümüzdeki ay BM Genel Kurulu'nda oylanacak. Bu oylamadan ziyade, BM Güvenlik Konseyi'nin tavrı önem taşıyor. Kuzey Kore'nin hamisi Çin ve Rusya'nın tasarıyı veto etmeleri bekleniyor.

Tasarı, bu yılın şubat ayında açıklanan bir BM raporundaki iddiaları temel alıyor. Raporda, Kuzey Kore ceza ve tutukevlerindeki sistematik işkence, yargısız infaz, köleleştirme ve tecavüz vakalarına yer veriliyor.

İnsan hakları örgütlerinin tepkileri

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "BM Genel Kurulu sayısız Kuzey Korelinin çektiği acıları gün ışığına çıkarma fırsatını yakalamıştır" denildi.

Tehdit Altındaki Halklar Örgütü (GfbV) uzmanı Ulrich Delius ise Kuzey Koreli yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. "Kuzey Kore'nin dünyada eşi benzeri görülmemiş dev bir cezaevine dönüştürüldüğünü" belirten Delius, cezaevlerindeki 100 bin Kuzey Kore vatandaşından 60 bininin Hrıstiyan olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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