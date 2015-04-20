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Dünya

Kuzey Kore'nin 'tek adam'ı 'devrimin kutsal dağı'na çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin en yüksek dağı Paektu Dağı'na çıktı

20 Nisan 2015 18:21

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, babası Kim Jong-il mareşal ünvanı almasının 23. yıldönümünü kutlamak için ülkenin en yüksek dağı olan Paektu Dağı'na çıktı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda Kim pilotları selamlarken görülüyor.

Telegraph’ta yer alan habere göre, Kuzey Kore liderinin 2750 metrelik dağa çıktığı belirtildi. Çin sınırında yer alan dağ, “Devrimin kutsal dağı” olarak adlandırılıyor.

Kuzey Kore resmi tarihinde, Kim Jong-il’in bu dağda doğduğu ve Kim Il-sung’un “Japon işgal kuvvetlerine karşı” grupları burada örgütlediği belirtiliyor.

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