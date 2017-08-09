Kuzey Kore'nin tehdit ettiği Guam: Rahatlayın ve cennetin tadını çıkarın

Kuzey Kore'nin saldırmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam, vatandaşlarına ‘rahat olmalarını' söylerken, "Cennetin tadını çıkarın" tavsiyesinde bulundu.

Pasifik'te küçük bir ada olan Guam'ın Kuzey Kore'nin tehdidi karşısında tepkisi son derece ‘sakin' oldu.

162 bin nüfusa sahip olan Guam'ın valisi Eddie Calvo, güvenliği garantiye almak adına Washington ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Calvo, adaya karşı halihazırda bir tehdit olmadığını ve halkın bu konuda rahat olabileceğini belirtti.

"Kuzey Kore'nin bizi vurma şansı yüzde 0.000001"

Danışmanı George Charfauros ise bir Kuzey Kore füzesinin Guam'ı vurma ihtimalinin yüzde 0.000001 olduğunu dile getirdi.

Charfauros, bölge sakinlerine ‘rahat olun ve cennetin tadını çıkarın' tavsiyesinde bulundu.

Sahilleri, berrak mavisi gökyüzü ve gün batımlarıyla tanıtımını yapan Guam, turistler için popüler tatil noktalarından biri.

Öte yandan adada 6 bin ABD askeri ile Andersen Hava Üssü ve Guam Deniz Üssü olmak üzere iki ABD üssü bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer tehdide devam etmesi durumunda 'ateş ve gazapla karşılaşacağını' söylemesinin ardından karşı taraftan bu sözlere cevap gecikmemişti.

Kuzey Kore'den bir askeri yetkili, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını belirtmişti.