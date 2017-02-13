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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'nin füze denemesine tepki

Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemesi dünyada endişe ile karşılandı. ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını talep etti.

13 Şubat 2017 16:45

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, pazar günü yapılan Pukguksong-2 adlı orta menzilli balistik füze testinin başarılı geçtiğini, bu füzelerin yeni stratejik silahlar olduğunu duyurdu. Devlet Başkanı Kim Jong Un’un karadan karaya atılan füze testlerini bizzat yönettiği de haberde yer aldı. Haberde "füzelerin nükleer başlık da taşıyabileceği, Kuzey Kore ordusunun stratejik yükümlülüklerini artık her yerde, karada ve denizde daha mükemmel ve daha hızlı bir biçimde yerine getirebileceği" ifade edildi.

Uluslararası toplum ise BM kararlarının Kuzey Kore’nin balistik füze tekniği kullanmasını yasakladığına işaret ederek söz konusu füze demesini testi kınadı. Güney Kore de yeni testi ABD Başkanı Donald Trump’a karşı bir güç gösterisi olarak niteledi.

Şinzo Abe'den sert tepki

Deneme, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD’deki temasları sırasında yapıldı. Trump ile birlikte kameraların önüne geçen Abe, Kuzey Kore’nin tavrını kınadı ve denemelere göz yumulmayacağını söyledi. Trump da ABD’nin müttefik Japonya’nın yüzde yüz arkasında olduğunu vurguladı.

Güney Kore askeri yetkililerinin yaptığı açaklamaya göre, test edilen orta menzilli füze Kuzey Kore’nin batısından fırlatıldı ve 500 kilometre mesafe katederek Japon Denizi’ne düştü. Güney Kore, testi yapılan füzenin Kuzey Kore'nin Musudan adlı orta menzilli füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu ve 4 bin kilometrelik menzili olduğunu tahmin ediyor.

Kuzey Kore'nin yeni füze testi üzerine ABD, Japonya ve Güney Kore BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplantıya çağrılmasını talep etti. Amarikan CNN televizyon kanalı BM Güvenlik Konseyi'nin bugün öğleden sonra toplanma kararı almak istediğini haber verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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