Kuzey Kore'nin casus albayı firar etti

Kuzey Kore'de casusluk operasyonlarını yürüten üst düzey askeri yetkili, firar ederek Güney Kore'ye sığındı. Casus subayın kaçması Kuzey Kore'de şimdiye kadar gerçekleşen en üst rütbeli subay firarı olarak kayıtlara geçti.

NTV'de yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den askeri alanda en üst düzey firarın gerçekleştiğini duyurdu. Keşif bölümü Kuzey Kore'nin"kara kutusu" olarak biliniyor. Kimliği saklı tutulan albayın Kuzey Kore'de geçtiğimiz yıl firar ettiği belirtildi.

Yonhap haber ajansına konuşan Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Moon Sang-gyun, kıdemli albayın şu ana kadar kendilerine sığınan en üst rütbeli Kuzey Koreli olduğunu söyledi. Sözcü Moon, firar eden albayla ilgili başka bilgi vermeyeceklerini belirtti.



Kuzey Kore'de yönetimde görev alanlar ve rejimin nimetlerinden faydalananların firar etmesine pek rastlanmıyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Koreli 13 işçi firar ederek Güney Kore'ye sığınmıştı.



Kore Savaşı'nın sona erdiği 1953'den bu yana Kuzey Kore'den 28 bin kişi firar ederek Güney Kore'ye sığındı.