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Dünya

Kuzey Koreliler Japonya'nın üzerinden fırlatılan füzeyi 1 gün sonra öğrenmiş!

Kuzey Kore devlet medyası, füze denemesini 24 saat sonra duyurdu

31 Ağustos 2017 15:28

Kuzey Kore halkının, ülkenin Japonya üzerinden fırlatarak gerçekleştirdiği son füze denemesinden 24 saat geç haberdar olduğu ortaya çıktı. Kuzey Kore devlet televizyonu, ülkenin Japonya'nın üzerinden füze fırlattığı haberini bir gün sonra yayınladı.

Duvar'da yer alan habere göre devlet televizyonunda yayınlanan haberde, Japonya’nın üzerinden fırlatılan füzenin "ABD’nin Pasifik’teki üssü Guam’ı zapetmek için anlamlı bir başlangıç olduğu" ifadeleri kullanıldı. Haberi, sunum tarzı ve geleneksel giysileriyle artık tüm dünyanın tanıdğı spiker Ri Chun Hee sundu. Ri, "Becerikli ordumuz ve liderimiz Kim Jong-un sayesinde, ele geçiremeyeceğimiz bir düşmanımız yok” dedi.

Kuzey Kore yönetimi, son füze denemesine özel pullar da bastırdı.

Çin: Bilgisayar oyunu değil

Krize ilişkin diplomatik tartışmalar da sürüyor. Kuzey Kore’nin tek müttefiki sayılan Çin, Japınya ile ABD’nin yeni yaptırım girişimine tepki gösterdi. Çin Dişişleri Sözcüsü Hua Chunying, diyalog denenmeden önce yaptırım yöntemine başvurulmasını eleştirerek, “Kore yarımadası bir bilgisayar oyunu değildir” açıklaması yaptı. 

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