Kuzey Koreli işçiler Güney Kore'ye sığındı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Jeong Joon Hee, yabancı bir ülkede aynı restoranda çalışan 12'si kadın 13 Kuzey Koreli'nin ülkeye sığındığını belirtti. Jeong, Kuzey Koreli işçilerin iltica sebeplerini ve diğer detayları öğrenmek için soruşturma başlatılacağını dile getirdi. Pyongyang yönetimi ise Seul hükümetini, Güney Kore'ye sığınmaları için Kuzey Kore vatandaşlarını baştan çıkarmakla suçladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin hangi ülkede çalıştıklarını açıklamayan Jeong, "İlk kez aynı iş yerinde çalışan bu kadar kişi, Güney Kore'ye sığınma talebinde bulundu. Hükümetimiz, işçilerin Güney Kore'ye gelme taleplerini insani nedenlerle kabul etti" açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlarımızı baştan çıkarıyor"

Diğer yandan, Pyongyang yönetimi, Seul hükümetini, Güney Kore'ye sığınmaları için Kuzey Kore vatandaşlarını baştan çıkarmakla suçluyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Koreli turistlerden, diplomatlardan veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarından, dünya çapında Kuzey Koreliler tarafından işletilen restoranlara gitmemelerini istemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Ocak'ta hidrojen bombası ve 7 Şubat'ta roket denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore'ye ağır yaptırım kararı almıştı.