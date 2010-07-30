Kuzey Koreli diplomatlar Myanmar'da kitapları toplattı

T24- Myanmar'da Kuzey Koreli diplomatlar, liderleri Kim Jong-il'le ilgili biyografi kitaplarına "el koydu."





Kuzey Kore liderleri Kim Jong-il’in biyografisiyle ilgili kitabın Myanmarlı yazarı Hein Latt, Kuzey Koreli iki elçilik görevlisinin evine gelerek, kitabın kalan 300 kopyasını götürdüğünü belirtti.





NTV'de yer alan habere göre, "Sorun çıkmaması için" kitapların götürülmesine itiraz etmeyen Latt, Kuzeyli yetkililerin, kitapta "yanlış ve kesin olmayan" bilgiler bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye atabileceğini savunduğunu belirtti.





Elçilik görevlileri de kitapta Kuzey Amerika'da Kim hakkında yazılan kitaplardan alıntı yapıldığı için yanlış bilgiler bulunduğunu söyledi.





Kuzey Kore ile Myanmar arasında yakın diplomatik ilişkiler bulunuyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Pak Yui-çun halihazırda Myanmar'a 4 günlük ziyarette bulunuyor.





Myanmarlı Hein Latt'in, aralarında ABD Başkanı Barack Obama ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da bulunduğu 25 kadar lider hakkında biyografi kitabı bulunuyor.