T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye sığındı

Kuzey Koreli bir askerin Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi

14 Haziran 2017 15:52

Kuzey Koreli bir askerin Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Kuzey Koreli bir askerin dün akşam yerel saatle 19.50 civarında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'den geçerek Güney Koreli askerlerin nöbet tuttuğu yere geldiği belirtildi.

Askerin, Güney Koreli askerler tarafından sorguya alındığı kaydedilen açıklamada, geçiş sırasında herhangi bir çatışma çıkmadığı ifade edildi.

Diğer yandan askerin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Jeong Joon Hee, Nisan 2016'da yabancı bir ülkede aynı restoranda çalışan 12'si kadın 13 Kuzey Korelinin ülkeye sığındığını açıklamıştı. Bunun ardından, Kuzey Koreli istihbaratçı bir albayın 2015'te Güney Kore'ye kaçtığı duyurulmuştu.

Seul hükümetinin geçen yılki kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti.

Askerden arındırılmış bölge, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın ardından imzalanan uluslararası bir anlaşmayla kurulmuştu. Bölgede 2 milyondan fazla asker görev yapıyor.

ETİKETLER

Kuzey KoreGüney Koreiltica

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24