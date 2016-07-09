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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi başarısız oldu

Güney Kore’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi. ABD ve Japonya, Kuzey Kore’yi kınadı.

09 Temmuz 2016 15:21

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bir denizaltından füze fırlattığı kaydedildi.

Denemenin ilk uçuş evresinde başarısızlığa uğradığını bildiren Güney Kore ordusu, füze denemesinin BM
kararlarının ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Japonya ve ABD'den kınama

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarına açıkça karşı gelmek
olduğunu söyledi.

Abe, “Uluslararası toplumla birlikte çalışarak bu denemeyi güçlü bir şekilde kınamalıyız” açıklamasını yaptı.
Abe, bu son denemenin Japonya’nın ulusal güvenliğini ciddi şekilde etkilemediğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore’ye ''bölgede tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınma''
çağrısı yaparak füze denemesini kınadı.

Kuzey Kore, haziran ayının ortasında iki orta menzilli füze denemesi yapmıştı. Japonya
ve NATO, Kuzey
Kore'nin bu denemeyle provokasyon yaptığını bildirmişti.

Kuzey Kore, nükleer programı nedeniyle uluslararası pek çok yaptırımla karşı karşıya.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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