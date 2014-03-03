Kuzey Kore'den yeni füze denemesi



Güney Kore, bir hafta içinde iki füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin hareketini tehlikeli bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Füze denemeleri, Güney Kore - ABD ordularının bir hafta önce başlayan ve nisan ayı ortalarına kadar sürecek ortak askeri tatbikatıyla aynı döneme denk geldi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki füze Japon Denizi'ne doğru 500 kilometrelik bir mesafe kaydetti. Geçen hafta perşembe günü de kısa menzilli dört Scud füzesi fırlatılmıştı.

Füze denemelerini kınayan Seul yönetimi, Kuzey Kore'den tüm denemeleri bir an önce durdurması istedi. Güney Kore, aksi halde yaptırımların gündeme gelebileceği tehdidinde bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kim Min-Seok, “Kuzey, bir yandan uzlaşma mesajları verip öte yandan da tehlikeli bir provokasyonun içine girerek ikiyüzlü bir tutum sergiliyor” dedi.

Scud füzelerinin menzilinin 300 - 800 kilometre arasında olduğu ve Güney Kore'deki bir hedefi vuracak kapasitede olduğunu belirtildi. Özellikle Scud füzelerinin endişe yarattığını söyleyen Kim, “Kuzey Kore'nin çeşitli balistik füzeleri bizi tehdit etmek için bir çeşit güç gösterisi olarak fırlattığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Washington da füze denemelerinin BM'nin Kuzey Kore'nin füze programına yönelik kararlarının ihlali anlamına geldiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Steven Warren, cuma günü yaptığı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi'nin kararları Kuzey Kore'nin Scud füzeleri de dâhil herhangi bir balistik füze fırlatmasını yasaklıyor” dedi.