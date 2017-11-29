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Dünya

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi: Nereye düştüğü bilinmiyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti

29 Kasım 2017 01:23

Kuzey Kore ordusunun yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Füzenin nereye düştüğüne dair ise henüz açıklama yapılmadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore ordusunun balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzenin nereye düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Reuters'ın bugünkü haberine göre, Amerika Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin Eylül ayında Japon hava sahasını tehdit eden son füze testinden sonra önümüzdeki günlerde başka bir füze testi daha yapabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.

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