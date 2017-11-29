Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi: Nereye düştüğü bilinmiyor

Kuzey Kore ordusunun yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Füzenin nereye düştüğüne dair ise henüz açıklama yapılmadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore ordusunun balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Füzenin nereye düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Reuters'ın bugünkü haberine göre, Amerika Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore'nin Eylül ayında Japon hava sahasını tehdit eden son füze testinden sonra önümüzdeki günlerde başka bir füze testi daha yapabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.