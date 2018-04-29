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Dünya
BBC Türkçe

Kuzey Kore'den Trump'ın açıklamasına 'köpek havlaması' benzetmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda nükleer füze denemeleri sonrası "zorunda kalırlarda Kuzey Kore'yi yok edeceklerini" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a ilk yanıt, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'dan geldi. 'Roket adam' benzetmesine değine

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" açıklamasını, "köpek havlamasına" benzetti.

Salı günü Donald Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi "yok edeceğin"i belirtmişti.

Kuzey Kore'den Trump'ın bu tehdidine ilk yanıt iki gün sonra geldi. BM Genel Kurulu için New York'ta olan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü bir laf vardır: 'Köpekler havladığında bile, tören devam eder' diye..."

"Eğer Trump köpek havlaması sesleri çıkararak bizi şaşırtmaya çalışıyorsa, açıkça hayal görüyor demektir."

Kuzey Kore, BM yaptırımlarına rağmen nükleer bomba ve füze denemelerini sürdürüyor.

Nükleer denemelere BM toplantısında değinen Trump, "Roket adam bir intihar görevinde" ifadeleriyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay etmişti.

Trump, "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak" diye konuşmuştu.

"Roket adam" benzetmesi hatırlatılan Ri Yong-ho ise, "Trump'ın mütteffikleri için üzülüyorum" dedi.

Ri'nin Cuma günü BM Genel Kurulu kapsamında bir konuşma yapması bekleniyor.

3 Eylül'de Kuzey Kore, altıncı ve en büyük nükleer füze denemesini yaptığını açıklamıştı.

Bundan günler sonra BM liderleri yeni bir karar alarak, ülkeden petrol ithalatını ve ülkeye tekstil ihtacatını sınırlayacak yeni yaptırımlar getirmişti.

Pyongyang ise, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı yeni yaptırımları, "insanilikten uzak, düşmanca ve ahlaksız" olarak tanımlamış, bu yaptırımların nükleer programlarını "daha da hızlandıracağı" uyarısında bulunmuştu.

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