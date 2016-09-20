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BBC Türkçe

Kuzey Kore'den roket motoru denemesi

Ülkenin resmi haber ajansına göre, Kuzey Kore yeni motorla uzaya çeşitli uydular gönderebilecek

20 Eylül 2016 20:37

İki hafta önce yeni bir nükleer deneme yaptığını duyurarak uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore, bu kez de roket motoru denediğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gözetiminde yapılan denemenin başarılı olduğunu bildirdi.

Ülkenin resmi medyasına göre, Kuzey Kore yeni roket motoru sayesinde uzaya çeşitli uydular gönderebilecek.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre (KCNA) Kim Jong-un, uzaya uydu gönderilmesi için en kısa sürede hazırlık yapılması yolunda talimat verdi.

Kuzey Kore uzay programlarının tamamıyla bilimsel amaçlı olduğunda ısrarlı.

ABD ve Güney Kore ise Kuzey Kore'nin esasında kıtalar arası balistik füze (uzun menzilli) geliştirmeye çalıştığı görüşünde.

Güney Kore, 5.3 büyüklüğündeki bir depreme de yol açan Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin bugüne kadarkilerin en büyüğü olduğunu iddia etmişti.

 

Öte yandan, ABD ve Çin yönetimleri, Kuzey Kore'nin son girişimlerine karşı Birleşmiş Milletler'de (BM) işbirliğini arttırmayı kararlaştırdı.

Reuters haber ajansı, iki ülke yetkililerin BM'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulamasını tartışmaya başladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama ile Çin Başbakanı Li Keçiang New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir araya gelmişlerdi.

Çin, Pyongyang yönetiminin en büyük müttefiği ve ticari ortağı olmasına karşın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sertleşen söyleminden rahatsız.

BM Güvenlik Konseyi de daha önce aldığı kararlarla, Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer ya da balistik füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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