Kuzey Kore'den nükleer silah tehdidi



Kuzey Kore, nükleer silah cephaneliğini 'nitelik ve nicelik' açısından genişleteceğini açıkladı. Atom bombası yapımında kullanılan malzemeyi yeniden üretmeye başladıklarını doğrulayan Kuzey Kore Atom Enerji Enstitüsü Başkanı, ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ya açıklamalar yaptı.

Enstitü Başkanı'nın Yongbyon nükleer tesisteki tüm ünitelerin 'normal' bir şekilde çalışmaya başladığını söylediği belirtiliyor.

En önemli reaktör

Yongbyon ülkenin nükleer silah programı açısından en önemli tesisi. Kuzey Kore, Yongbyon'un faaliyetlerini silahsızlandırma çabaları doğrultusunda durdurmuş, 2013 yılında ise onarım çalışmalarına başlamıştı. Uydu fotoğrafları da reaktörün zaman zaman çalıştığını tespit etmişti. Reaktörün tam kapasite çalışarak bir yıl içinde altı kilogram plütonyum üretebileceğini tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, bu miktar atom bombası üretmeye yetiyor.

Devlet medyasında yer alan haberlere göre Kuzey Kore aynı zamanda kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan yeni bir uydu yapıyor. Kuzey Kore liderinin bununla da uzun menzilli füzelerini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Müzakereler başarısızlığa uğramıştı

Bazı gözlemcilere göre Kuzey Kore, Yongbyon'la ilgili açıklamasıyla ABD'nin yeniden müzakere etmesi için baskı yapmayı ve böylece uluslararası yaptırımların gevşetilmesini amaçlıyor. Kuzey Kore ile ABD, Japonya, Rusya, Çin ve Güney Kore arasındaki görüşmeler 2009 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.