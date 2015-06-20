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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'den mucizevi aşı iddiası

Kuzey Kore mers, ebola, kanser ve HIV'e karşı etkili olan mucizevi bir madde geliştirdiğini iddia etti.

20 Haziran 2015 18:00


Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre mers, ebola, HIV, tüberküloz ya da kansere karşı etkili olan maddenin adı Kumdang-2. Maddenin aynı zamanda hamilelik döneminde ortaya çıkan mide bulantılarında da etkili olduğu belirtildi. Kuzey Kore'de söz konusu madde, 'Herkesin sağlıklı olmaya hakkı var' sloganıyla tanıtıldı. Kuzey Kore ilaç firması Pugang, geliştirdiği bu maddenin ginsengin yanı sıra nadir bulunan elementleri içerdiğini belirtti. KCNA söz konusu madde üzerinde 1989 yılından bu yana çalışıldığını kaydetti. Söz konusu maddenin insanların bağışıklık sistemini güçlendirirken, kötü virüslere karşı etkili olduğunu ifade etti.

Ancak KCNA söz konusu madde ile ilgili bilimsel kanıtlara yer vermedi. Kuzey Kore'nin komşusu Güney Kore şu sıralan mers virüsüne karşı mücadele ediyor. Ülkede şimdiye dek 24 kişi mers yüzünden hayatını kaybetti. Yetkililer 166 kişide virüs tespit edildi. Güney Kore'de mers ilk olarak 20 Mayıs'ta ortaya çıktı. Virüs Suudi Arabistan'dan sonra en çok Güney Kore'de yaygın.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kuzey KoreHIVKoreKCNAKumdang-2PugangGüney KoreMayısSuudi ArabistanDeutsche Welle Türkçe

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