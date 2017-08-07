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Deutsche Welle

Kuzey Kore'den misilleme tehdidi

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi'nin ağırlaştırılmış ekonomik yaptırım kararını kınadı. Pyongyang yönetimi misillemede bulunacaklarını ve nükleer silahlanmadan vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

07 Ağustos 2017 16:04

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in (BM) son yaptırım kararlarını sert şekilde kınadı ve Washington'a misilleme tehdidinde bulundu. Pyongyang yönetiminin devlet medyası kanalıyla yayınladığı mesajda 'yönetimin ABD'den halka ve ülkeye karşı işlediği suçların hesabını çok daha etkili önlemlerle sormaya hazır olduğu' belirtildi. Misilleme tahdidinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Çin taraflara itidal çağrısında bulundu.

Komünist Kore yönetimi aynı zamanda nükleer programını pazarlık konusu yapmayacağını ve 'nükleer silahlanma yolundan bir santim dahi şaşmayacaklarını' duyurdu. Açıklamada 'ABD'nin okyanusun karşı yakasında olduğu için kendini emniyette hissetmesinin büyük bir hata olacağına' da yer verildi.

Yaptırımlar K. Kore'nin dış ticaretini hedef alıyor

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi'nin yasaklama kararını hiçe sayarak 28 Temmuz'da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalar 10 bin kilometre menzilli füzenin ABD'deki hedefleri de vurabileceğini gösteriyor.

Güvenlik Konseyi füze denemesine misilleme olarak oybirliğiyle Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı. Yaptırım listesinde, kömür, demir, demir cevheri kurşun ve diğer hammadde ihracatı da yer alıyor. ABD'nin açıklamasına göre yaptırımlar Kuzey Kore'nin üç milyar doları bulan ihracatının üçte bir oranında azalmasına yol açacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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