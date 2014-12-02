Kuzey Kore'den Messi'ye davet var

Kuzey Kore lideri Kim Jong, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'yi ülkelerinde misafir etmek istiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong'un desteği ile geçen sene başkent Pyongyang'da açılan futbol okuluna Kuzey Koreli gençler büyük ilgi gösterirken, yaşları 9 ile 11 arasında olan 200 erkek ve kız çocuğunun futbol eğitimi aldığı okulda herkesin hedefi bir gün Messi olmak.

Asya Futbol Konfederasyonu Yürütme Komitesi Üyesi Kuzey Koreli Han Un-Gyong, Filipinler'in başkenti Manila'da yaptığı açıklamada, "Messi'yi ülkemize davet etmek istiyoruz, çünkü çocuklarımız onu çok seviyor. Pyongyang'da açılan futbol okuluna gittiğimde, çocuklara 'en çok hangi futbolcuyu seviyorsunuz' sorusunu sorduğumda hepsi 'Messi' cevabını veriyor. Gerçekten Kuzey Kore'de Messi sevgisi çok büyük. Okulda internetten Messi videoları seyrediyorlar, onun hakkındaki kitapları okuyorlar" şeklinde konuştu.

Ülkesinde futbolu herkesin sevdiğini ve tüm liglerin maçlarının seyredildiğini de vurgulayan Han Un-Gyong, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un da futbolu sevdiğini ve Barcelonalı dünya yıldızı Messi'yi ülkelerinde misafir etmek istediklerini belirtti.