Kuzey Kore'den kısa menzilli füze denemesi

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Hamhung kentinden fırlatılan füzeler Doğu Çin Denizi'ne düştü.

Kuzey Kore cuma günü de iki balistik füze denemesinde bulunmuştu. Gözlemciler, Kuzey Kore'nin denemelerinin ABD ile Güney Kore'nin sürdürdüğü ortak tatbikata tepki olarak gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Güney Kore: "Her ihtimale hazırlıklıyız"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü, "Kuzey Kore'nin her an yeni bir nükleer deneme yapabileceğini" açıkladı. Sözcü, "Kuzey Kore liderliğinin talimat vermesi halinde beşinci nükleer denemeyi yapabilirler. Güney Kore hükümeti her türlü ihtimale hazırlık yapmaktadır" dedi.

Kuzey Kore 6 Ocak'ta "başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığını" duyurmuş, 7 Şubat'ta ise "barışçıl uzay programı" kapsamında uzun menzilli roket fırlattığını bildirmişti. BM Güvenlik Konseyi bunun üzerine Kuzey Kore'ye son 20 yılın en ağır yaptırım paketini onaylamıştı.

BMGK'nin ağır yaptırımları

ABD tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarı, Pyöngyang'ın en önemli müttefiki Çin'in de destek vermesiyle BMGK'den geçmişti. Kuzey Kore ile ilgili tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışının sınırlandırılması öngörüldü. Bunların yanı sıra kömür, demir, altın gibi maden ihracına sınırlama getirildi.

10 milyon adet "rejim karşıtı bildiri"

Öte yandan Güney Koreli aktivistler Kuzey Kore'ye "rejim karşıtı bildiri" atılacağını duyurdu. 10 milyon adet bildiride Kim Jong Un liderliğindeki rejimde yaşanan insan hakları ihlallerinin dile getirileceği bildirildi. Aktivistlerin sözcüsü Park Sang Hak, bildirilerin sınır yakınlarındaki Paju kenti üzerinde atılacağını söyledi. Eylemin Kore Yarımadası'ndaki gerginliği daha da artırması bekleniyor.