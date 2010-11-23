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Dünya

KUZEY KORE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ SEUL (A.A)

23 Kasım 2010 14:57

-KUZEY KORE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ SEUL (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore ile Güney Kore arasında karşılıklı olarak açılan top ateşlerinin ardından Kuzey Kore tarafından yapılan ilk açıklamada, önce Güney Kore'nin ateş açtığı ileri sürüldü. Kuzey Kore Yüksek Askeri Komutası tarafından, ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ya yapılan açıklamada, "Sürekli uyarılarımıza karşın Güney Kore saat 13.00'ten itibaren onlarca top mermisi ateşledi ve biz derhal sert bir askeri karşılık verdik" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin deniz sahasını "0,001 milimetre" bile ihlal etmesi durumunda Güney Kore'ye yönelik "acımasız askeri saldırılar başlatma" tehdidinde bulunuldu. KCNA'nın haberinde, karşılıklı ateş sonucu Kuzey Kore'de hasar meydana gelip gelmediği konusuna ise değinilmedi.

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