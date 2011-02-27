-KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE'E UYARI SEUL (A.A) - 27.02.2011 - Kuzey Kore, Güney Kore'ye, aktivistlere propaganda bildirilerini dağıtma izni vermeyi sürdürmesi halinde ateş açacağı uyarısında bulundu. Kuzey'in resmi ajansı KCNA, ordunun bu uyarıyı Güney Kore ordusuna ilettiğini duyurdu. Kuzey Kore'nin uyarısının, Güney'in ABD ile yıllık askeri tatbikatına başlamasından bir gün önce yapıldığına dikkat çekildi. Güney Kore ordusunun, Kuzey'de, Mısır ve Libya'daki demokrasi yanlısı protestolarla ilgili bildiriler dağıttığı bildirilmişti. Koreli milletvekili Song Young-sun, Kore ordusunun başlattığı psikolojik kampanya çerçevesinde ayrıca Kuzey'e gıda, ilaç ve radyolar ulaştırıldığını belirtmiş, kampanyanın amacının Kuzey Korelileri değişim fikrine teşvik etmek olduğunu söylemişti.