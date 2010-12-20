-KUZEY KORE'DEN BM MÜFETTİŞLERİNE İZİN PYONGYANG (A.A) - 20.12.2010 - Kuzey Kore'nin, nükleer programını izleyen BM müfettişlerinin dönüşünü kabul ettiği bildirildi. Kuzey Kore'yi ziyaret eden Amerikalı yetkili Bill Richardson'a eşlik eden CNN muhabiri Wolf Blitzer, Kuzey Korelilerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin Yongbyon'daki nükleer tesise geri dönmelerine razı olduğunu aktardı. Kuzey Kore, Nisan 2009'da bütün izleme ekipmanlarının çekilmesini ve müfettişlerin ülkeyi terk etmesini istemişti. Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirmek için gerekli yakıt çubuklarının yurtdışına gönderilmesine izin vermeyi de kabul ettiği belirtiliyor. Blitzer, Kuzey Kore'nin ayrıca Güney Kore ile bir komisyon oluşturulması ve iki ülke arasında kırmızı hat oluşturulmasını da kabul ettiğini söylüyor.