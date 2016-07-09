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Dünya

Kuzey Kore'den başarısız balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin denizaltıdan balistik füze fırlattığını açıkladı

09 Temmuz 2016 23:35

Kuzey Kore Pyongyang yönetiminin denizaltından balistik füze denemesi başarısız oldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili, Pyongyang yönetimine ait bir denizaltıdan ülkenin doğu sahillerinde balistik füze fırlatıldığını söyledi. 

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Ordumuz Kuzey Kore'nin provokatif eylemlerini sert biçimde kınıyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Seul ve Washington hükümetlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının büyük bir tehdit olması dolayısıyla Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzelerinin ne zaman ve nereye mevzileneceğini belirlemek üzere olduğunu duyurmuştu.

ABD'nin THAAD teknolojisini Güney Kore'ye yerleştirme olasılığına Çin, uzunca süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetiminin, füze savunma sisteminin bölgeye getireceği ek güvenlik endişelerinin yanı sıra "casusluk" faaliyetleri için de kullanılabileceği yönünde kaygılarının olduğu belirtiliyor.

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