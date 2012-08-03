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Dünya

Kuzey Kore'den acil gıda yardımı talebi

Tarlaların ve altyapı sistemlerinin zarar görmesi ülkedeki gıda krizini daha da derinleştirdi. Ülkenin önemli bir bölümü de içme suyu sıkıntısı çekiyor

03 Ağustos 2012 15:50

Dünyanın en kapalı rejimi olarak bilinen Kuzey Kore'de yaşanan sel felaketi, yönetimi Birleşmiş Milletler’den yardım istemek zorunda bıraktı. Kuzey Kore, acil gıda yardımı talep etti.

Kuzey Kore, geçen ay ülkenin batı kesimleri vuran sel baskınında ekim arazilerinin zarar görmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil gıda yardımı başvurusunda bulundu.

Kuzey Kore'de bir süredir devam eden yağışların yol açtığı sellerde şimdiye kadar 120'den fazla kişi hayatını kaybetti. Onbinlerce Kuzey Koreli de evsiz kaldı.

Tarlaların ve altyapı sistemlerinin zarar görmesi ülkedeki gıda krizini daha da derinleştirdi. Ülkenin önemli bir bölümü de içme suyu sıkıntısı çekiyor.

Ulusalararası yardım organizasyonlarından bazıları da Kuzey Kore için harekete geçti. Kızılhaç Örgütü Kuzey Kore için 300 bin dolar ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir raporda Kuzey Kore'nin 3'te ikisinin gıda yetersizliğiyle mücadele ettiği yer almıştı. (ntvmsnbc)

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