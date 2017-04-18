Kuzey Kore'den ABD'ye yanıt: Haftalık füze denemeleri yapacağız

Pyongyang'dan bir yetkili, Kuzey Kore'nin ABD ile büyüyen askeri gerilime ve uluslararası kınama mesajlarına rağmen füze denemelerini sürdüreceğini söyledi.

BBC'den John Sudworth'a konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol, "Füze denemelerini artırarak, haftalık, aylık ve yıllık bazda sürdüreceğiz" dedi.

Han Song-ryol, ABD'nin askeri bir hamle yapması durumunda, bunun "topyekün savaşa" neden olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu açıklamadan kısa bir süre önce ülkesinin Kuzey Kore'yle "stratejik sabır gösterme" döneminin sona erdiğini söylemişti. Pence bu açıklamayı, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede yapmıştı.

Mike Pence'in ziyareti, Kore Yarımadası'nda Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı hamleleriyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Pence'in ziyareti sonrası BBC'ye röportaj veren Han, "Eğer ABD bize karşı askeri saldırı planlıyorsa, buna kendi tarz ve yöntemlerimizle, önleyici nükleer saldırıyla karşılık vereceğiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Hwang Kyo-ahn ile birlikte yaptığı açıklamada, bir önceki ABD yönetiminin "stratejik sabır" politikası izlerken Kuzey Kore'nin füze denemesi ve nükleer denemeler yaptığını, ancak bu dönemin artık sona erdiğini söylemişti.

Hwang ise Kuzey Kore'den yönelebilecek tehditlere karşı tasarlanan ve "Thaad" olarak bilinen tartışmalı Amerikan füze savunma sisteminin yerleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen ay askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore'ye karşı önleyici saldırı ihtimalinin masada olduğunu söylemişti.