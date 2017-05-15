Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer başlıklı" füze tehdidi

Kuzey Kore pazar günü yaptığı bir başka füze denemesi daha yaptı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ülkenin lideri Kim Jong Un’un denetiminde yapılan denemenin başarı ile sonuçlandığını duyurdu. Denemede büyük nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni bir balistik füzenin test edildiği bildirildi.

Hwasong-12 tipi füzenin 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 787 kilometre mesafe kaydettiği bildirildi. Japon hükümetinin verilerine göre füze yaklaşık 30 dakikalık uçuşun ardından Japon Denizi’ne düştü.

Füze denemelerine devam edileceğini duyuran Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD’yi "askeri bir saldırının hedefi olabilecek mesafede olduğu gerçeğini" görmezden gelmemesi yönünde uyardı.

Uluslararası tepkiler

BM kararlarını ihlal eden Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi uluslararası alanda büyük tepki çekti. Kuzey Kore’nin müttefiklerinden Çin, itidal çağrısında bulunurken ABD, ülkeye yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep etti. ABD Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada "Bu deneme, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların sertleştirilmesi konusunda tüm uluslara bir çağrı niteliğinde olmalı" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore’nin yeni denemesi, sadece ABD’ye değil aynı zamanda geçen hafta göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In’a karşı da bir güç gösteri olarak yorumlandı. Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae In, uluslararası alanda izole olmuş Pyöngyang yönetiminin üzerine gidilmesi gerektiğini kaydetti. Ancak Moon Jae In, denemenin BM kararlarının açık bir ihlali olmasına rağmen Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe füze denemesinin ülkesi için ağır bir tehdit olduğunu belirtti. Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denemesinin salı günü BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınması bekleniyor.

Pazar günü yapılan balistik füze denemesi, Kuzey Kore'nin son iki hafta içerisinde yaptığı ilk füze denemesi özelliğini taşıyor. Son dört ay içerisindeki füze denemelerinde üst üst dört kez başarısız olan Kuzey Kore, tüm yaptırım ve uluslararası tepkilere rağmen nükleer programı ve füze denemelerine devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, Çin yönetimi ile Kuzey Kore'ye yönelik yatırımlarının sertleştirilmesi için görüşmeler yürütüyor. ABD Başkanı Dolad Trump, Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri müdahaleyi de ihtimal dışı görmüyor. Trump, bir süre önce Kuzey Kore'nin son dönemdeki füze denemelerine yanıt olarak bölgeye bir uçak gemisi göndermişti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BD/BÖ