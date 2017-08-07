Kuzey Kore'den ABD'ye: İntikam alacağız

Kuzey Kore yönetimi, BM'nin yeni yaptırımlarına karşı ilk açıklamasında ABD'ye, "İntikam alacağız. ABD'nin okyanus ötesindeki topraklarının güvenli olduğunu düşünmesinden daha büyük bir hata yok" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre Kuzey Kore yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ABD’nin girişimiyle aldığı yeni yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Kuzey Kore devlet medyasından yapılan açıklamada, ABD’den intikam alınacağı savunuldu.

BM Güvenlik Konseyi hafta sonunda, kıtalararası balistik füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore’ye ihracatı yasaklayan ve olası yatırımları sınırlayan bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kuzey Kore’nin tek müttefiki sayılan ve Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip daimi üyelerinden olan Çin’in de karara destek vermesi dikkat çekmişti. Yeni önlemler, Kuzey Kore’ye karşı bugüne dek alınan en ağır yaptırım kararı olarak yorumlanmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansında bugün yayımlanan haberdeyse, “ABD düşmanca politikalarına son vermeden nükleer programımızı müzakere etmeyeceğiz” denildi. Kuzey Kore yönetimi, BM yaptırımlarının ‘egemenlik ihlali’ olduğubu belirterek ‘uygun karşılığın verileceği’ni de ilan etti. Yaptırımlar ‘Kuzey Kore’yi tecrit edip boyun eğdirme amaçlı Amerikan komplosu’ diye nitelenirken, ‘ABD’den kat kat intikam alınacağı’ belirtildi. Açıklamada, “ABD’nin okyanus ötesindeki topraklarının güvenli olduğunu düşünmesinden daha büyük bir hata yok” denildi. Ancak Pyonyang’ın ne gibi bir tepki planladığına dair ayrıntı verilmedi.

Yeni yaptırımların içeriği

Kuzey Kore yönetimine dayatılan ve vereceği ekonomik zararın 1 milyar doları bulması beklenen yeni yaptırımlar şöyle:

Kömür, demir cevheri, kurşun ve kurşun cevheri ihracatı yasaklandı;

Ülkeler yeni Kuzey Koreli çalışan kabul edemeyecek;

Kuzey Koreli şirketlerle ortak ticari girişim yapılamayacak;

Daha fazla Kuzey Koreli seyahat sınırlaması ve mal varlığı dondurulmasının hedefi olacak;

BM’ye üye ülkeler 90 gün içinde bu yaptırımları nasıl uygulamaya koyduklarını rapor edecek.