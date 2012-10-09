Kuzey Kore'den ABD'ye füze tehdidi

ABD ile Güney Kore arasında yapılan füze anlaşmasıyla Seul'ün füze menzili 300 kilometreden 800 kilometreye çıkmıştı. ABD ve Güney Kore'nin füze anlaşmasını kendisine tehdit gören Kuzey Kore, "ABD füze menzilimizde" açıklaması yaptı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Milli Savunma Komisyonu, ABD ana karasını vurabilecek füzelere sahip olduklarını duyurdu. Açıklamada, ABD'nin yanı sıra Japonya ve Guam'ın da Kuzey Kore'nin füze menzilinde bulunduğu belirtildi.

Pyongyang'ın uzun menzilli bir füze üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak daha önce yapılan iki füze testi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kuzey Kore, Taepodong-2 füze sistemi kapsamında 2009 Nisan ve 2012 Nisan aylarında uzun menzilli füze denemesi yapmış ancak füzeler ateşlendikten kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD ile füze anlaşması yapan Güney Kore Milli Güvenlik Danışmanı Chun Yung-woo ise, menzil artırma amacının Kuzey Kore’nin askeri provokasyonlarını engellemek olduğunu söylemişti.

Güney ve Kuzey Kore, 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı’ndan bu yana teknik olarak savaş halinde bulunuyor. ABD'nin, müttefiki Güney Kore'nin güvenliğini sağlamak için bu ülkede 28 bin askeri var.