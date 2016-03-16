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Dünya

Broşür çalan ABD'li öğrenciye Kuzey Kore'de 15 yıl hapis cezası verildi

ABD'li öğrenci propaganda broşürü çalmakla suçlanıyordu

16 Mart 2016 13:56

Kuzey Kore'de kaldığı oteldeki propaganda broşürünü çalmakla suçlanan ve 3 aydır tutuklu bulunan 21 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde yaptığı basının karşısına çıkarak gözyaşları arasında açıklama yapan ABD’li üniversite öğrencisi Otto Warmbier’in cezası belli oldu.

Kuzey Kore'de kaldığı oteldeki propaganda broşürünü çalmakla suçlanan 21 yaşındaki Otto Warmbier,  15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Warmbier, Yeni yıl tatili için Kuzey Kore'ye giden ABD’li öğrenci, Pekin uçağına binmek üzereyken havaalanında gözaltına alınmıştı.

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