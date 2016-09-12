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Dünya

Kuzey Kore'de seferberlik ilan edildi

Ülkede 29 Ağustos'tan beri etkili olan Lionrock tayfunu 35 bin 500 ev, okul, ve kamu binasının ağır hasar görmesine neden oldu

12 Eylül 2016 22:39

Kuzey Kore'de etkili olan Lionrock tayfunun neden olduğu sel felaketinde 133 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine ülkede seferberlik ilan edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UN OCHA) raporunda, ülkede 29 Ağustos'tan beri etkili olan Lionrock tayfunu 35 bin 500 ev, okul, ve kamu binasının ağır hasar görmesine neden oldu.

Çin ve Kuzey Kore arasındaki Tumen Nehri'nin taşmasıyla oluşan selde, çok sayıda tarım arazisini su basarken, 133 kişi öldü, 395 kişi kayboldu.

Ülkede 140 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen raporda, Pyongyang'ın BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının insani yardıma çalışmalarına izin verdiği kaydedildi.

Raporda, Kuzey Kore hükümetinin de kış gelmeden önce yolları açmak, yardım dağıtmak ve 20 bin evi yeniden inşa etmek için ivedilikle çalıştığı ifade edildi.

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