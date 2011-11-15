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Dünya

Kuzey Kore'de lüks bir mağaza açıldı SEUL (A.A)

15 Kasım 2011 01:02

-Kuzey Kore'de lüks bir mağaza açıldı SEUL (A.A) - 14.11.2011 - Pyongyang'da bu yıl başında, seçkin tabakaya yönelik lüks ürünlerin satılacağı büyük bir mağazanın açıldığı bildirildi. Güney Kore hükümetinden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, Şubat ayında açılan Potongkang adlı mağazada Chanel ve Giorgio Armani gibi markaların yanısıra mobilyalar, gıda ürünleri ve ilaçların yer aldığını belirtti. Bu arada Chanel'in Paris'te yayımladığı bildiride, Kuzey Kore ile hiçbir ticari ilişkilerinin bulunmadığı ve sözkonusu mağazanın da hiçbir şekilde yetkili distribütörleri arasında yer almadığı, konuyla ilgili soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

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