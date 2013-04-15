Kuzey Kore'de korkulan olmadı, nükleer deneme yapılmadı

Güney Kore ve ABD'nin diyalogla çözüm önerisini "sinsice bir hamle" gerekçesiyle reddeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki hafta sonra ilk kez görüntülendi. Kurucu Kim Il-sung'un 101. doğum yıldönümünde yapılması beklenen nükleer deneme ise gerçekleşmedi.



Kuzey Kore kurucusu ve dedesi Kim Il-sung'un 101. doğum yıldönümü kutlamalarına katılan Kuzey Kore lideri Kim, generalleriyle gövde gösterisi yaptı.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin kurucuları Kim Il-sung'un 101. doğum yıldönümünde yeni bir nükleer deneme yapacağından endişe ediyordu.

Nükleer deneme yapacağını ilan Kuzey Kore, tarih ise vermemişti. 2012'de Kuzey Kore kurucusu Kim Il-sung'un doğum yıldönümüne günler kala bir nükleer deneme yapılmıştı.

Dedesi Kim Il-sung'un başkent Pyongyang'daki anıt mezarını ziyaret eden Kim Jong-un en son 1 Nisan'da Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısında kamuoyu önüne çıkmıştı.



'Sinsice bir hamle'



Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore ve ABD'nin yükselen gerilimi diyalogla çözme önerisini, "sinsice bir hamle" olduğu gerekçesiyle reddetti.

Kore'nin Barışçıl Yollarla Yeniden Birleşmesi Komitesi, Güney Kore'nin sorunları diyalog yoluyla çözmek için Kuzey Kore'ye yaptığı çağrıyı hatırlatarak, ''Güney Kore tutumundan vazgeçmedikçe'' Kuzey Kore'nin görüşme niyetinde olmadığını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, diyalog çağrısına verilen yanıtın "üzücü" olduğu belirtildi.



Kerry'den görüşme çağrısı



Asya ülkelerini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile "gerçek ve güvenilir" görüşmelere hazır olduklarını söylemişti.