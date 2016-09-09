"Kuzey Kore'de Kim Jong-un hakkında şaka yapmak yasaklandı"

Kuzey Kore'de, Devlet Başkanı Kim Jong-un hakkında şaka yapmak yasaklandığı ileri sürüldü.

Habertürk'ün Asya basınına dayandırdığı habere göre; ülkedeki totaliter rejim hakkında alaycı ve iğneleyici yorumla espri yapmak ve hatta ülkedeki rejimi dolaylı yoldan eleştirmek yasak.

Çin sınırındaki Kuzey Kore kenti Çagang'dan bir kaynak, Radio Free Asia'nın Kore servisine, yasak hakkında, “Bir devlet güvenlik görevlisi bizzat gelerek 'iç isyancı unsurların potansiyel düşmanca eylemler' yapılabileceği uyarısında bulunmak için bölge sakinleriyle bir toplantı düzenledi. Yani ağzımızı kapatmamızı istedi" dedi.