Kuzey Kore'de hidrojen bombası için kutlama

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından ülkenin en büyük nükleer bombasını üreten bilim insanları, üst düzey askeri yetkilileri ve teknisyenleri tebrik etmek için büyük bir kutlama gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çeşitli sanat performanslarının sergilendiği kutlamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafta hidrojen bombası testine katkıda bulunan bilim insanları ve mühendislerle mutlu bir poz verdiği görüldü.

Kuzey Kore'nin nükleer programının hayata geçirilmesinde hayati rol oynadıkları belirtilen Nükleer Silahlar Enstitüsü başkanı Ri Hong Sop ve Mühimmat Sanayi Departmanı başkan yardımcısı Hong Sung Mu ile sürekli yakın bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edilen Jong Un, hidrojen bombasını geliştirilmesinde önemli rol oynayan ikilinin "devletin nükleer gücünü tamamlama hedefine ulaşırken öncülük ettiklerini" belirtti.

Kim Jong un, "Hidrojen bombasının son testinin, karşılaşılan zorluklar sırasında Kore halkına kazandırılan büyük zafer" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplanmıştı.

Toplantıda, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, artan gerginliğin müzakere yoluyla çözülmesi çağrısını yinelemiş, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek" diye konuşmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da BMGK kararlarını dikkate almayan Kuzey Kore'nin güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini belirterek, krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yapmıştı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin gerginliği azaltması durumunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etmiş; BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman de BMGK'nın bu yıl 10 kez Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini görüşmek için toplandığını anımsatarak, Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonlarının son derece endişe verici olduğununun altını çizmişti.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "boyut değiştirdiğini" belirterek, bu ülkeye derhal yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, yakıt ikmallerini yavaşlatmak hatta engellemek de dahil olmak üzere ek yaptırımlarla Kuzey Kore üzerinde baskı yapılması çok önemli olduğunu söylemişti.

Onodera, devletin resmi yayın organı NHK'ya verdiği demeçte, "Kuzey Kore'ye füze geliştiremeyeceğini anlatmak için sıkı bir baskı uygularsak diyaloğu kabul eder ve diplomatik çabalarla ilerleyebiliriz" ifadelerini kullanarak, "Sıkı bir baskı uygulamadıkça, Kuzey Kore yönünü değiştirmeyecek" demişti.