K. Kore'de generaller çatıştı: 30 ölü

Kuzey Kore'de azledilen eski Genelkurmay Başkanı ile emri ileten mareşalin korumaları arasında çıkan çatışmada 30 askerin öldürüldüğü iddia edildi. Çatışmada Genelkurmay eski Başkanı Ri Yong Ho'nun da yaralandığı ileri sürüldü.



Kuzey Kore'de "hastalık" nedeniyle geçtiğimiz hafta görevden alındığı belirtilen eski Genelkurmay Başkanı Ri Yong Ho ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güney Kore basını istihbarat kaynaklarına dayandırdığ haberde, Ri Yong Ho'nun rejim içinde ortaya çıkan güç çekişmesi sonucu görevinden alındığını belirtti.

İstihbarat görevlilerine dayandırılan haberde, genç Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından görevden alındığı ve kararı bildirmek üzere Ri Yong Ho'nun makamına Mareşal Choe Ryong Hae'nin gittiği kaydedildi. Ancak görüşme sırasında iki generalin korumaları arasında çatışma çıktığı ve açılan ateşte 30 kişinin öldüğü iddia edildi.



'Eski Genelkurmay Başkanı yaralandı'



Çatışmada, görevden alınan Ri Yong Ho'nun yaralanmış veya ölmüş olabileceği de belirtildi. Hyon Yong Chol geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.