Kuzey Kore'de dans etmek ve şarkı söylemek yasaklandı

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Dans ve şarkı söylenmesi yasaklandı!

Küba 3 günlük yas ilan etti

Obama Japonya Başbakanı'nı aradı

Geçtiğimiz cumartesi günü bir tren seyahatinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'in naaşının görüntüleri yayınlandı.Kuzey Kore devlet televizyonu, çok sayıda kişinin üstü açık tabuta konulan Kim'i ziyaretinin görüntülerini de ekrana getirdi.Kuzey Kore basını da, Kim'in oğlu Kim Jong-Un ve diğer üst düzey yetkililerin daha önce resmi bir tören yaptığını duyurdu.Kim Jong-İl'in ölümünün ardından Kuzey Kore'de yas devam ediyor. Ülkede 29 Aralık tarihine kadar dans ve şarkı söylenmesine yasak getirildi.Küba hükümeti de, Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümü nedeniyle ülkede üç günlük yas ilan etti. Küba devlet televizyonundan okunan resmi açıklamada, hükümetin kamu binaları ve askeri kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiği belirtildi. Ulusal yasın bugün başlayacağı 22 Aralık'ta sona ereceği vurgulandı.ABD Başkanı Barack Obama ise, Kuzey Kore konusunda Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Noda'nın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümünün ardından Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında istişarede bulunduğu belirtildi.Açıklamaya göre, Obama görüşmede, ABD'nin, Japonya da dahil olmak üzere yakın müttefiklerinin savunmasına olan bağlılığının altını çizdi.