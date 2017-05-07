T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı daha tutuklandı

Son 2 tutuklamayla Kuzey Kore'de tutuklu ABD vatandaşlarının sayısı 4'e çıkmış oldu

07 Mayıs 2017 21:21

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan haberde Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan Kim Hak Song'un, ülkeye karşı düşmanca davranışları sebebiyle dün tutuklandığı belirtildi.

Haberde, Song'un suçlarıyla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

Pyongyang yönetimi, geçen hafta çarşamba günü aynı üniversitede ders vermesi için ülkeye çağrılan Kore asıllı ABD vatandaşı Kim Sang Dok'un 22 Nisan'da, "ülkeyi karıştırmaya yönelik düşmanlık eylemi" suçlamasıyla tutuklandığını duyurmuştu.

Son 2 tutuklamayla Kuzey Kore'de tutuklu ABD vatandaşlarının sayısı 4'e çıkmış oldu.

ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier, geçen yıl ocak ayında turist olarak girdiği ülkede tutuklanmıştı, ardından çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bir diğer ABD vatandaşı Dong-chul da 2015 yılında, doğduğu ülke olan Güney Kore adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore'de 10 yıl hapis cezası almıştı.

ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin veriliyor, ancak Washington yönetimi Kuzey Kore'ye gidilmemesi konusunda uyarı yapıyor.

ETİKETLER

Kuzey KoreABD vatandaşıtutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24