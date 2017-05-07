Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı daha gözaltında

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansından pazar günü yapılan açıklamada Kim Hak Song isimli ABD vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

Pyongyang yönetimi Kim'in "devlete karşı düşmanca tutum" sergilediği gerekçesiyle cumartesi günü gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkenin resmi haber kurumu Kore Merkez Haber Ajansı da (KCNA) "İlgili kurum suçlamalarla ilgili ayrıntılı soruşturma yapılıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore'de 22 Nisan'da aynı üniversitede görev yapan bir ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı. Tony Kim olarak da bilinen Kim Sang Dok isimli ABD'li havalimanında yakalanmış ve KCNA'den yapılan açıklamada Kuzey hükümetine karşı darbe yapmak üzere "suç eylemleri düzenlerken engellenmiştir" denmişti.

Bugünkü gelişmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili "Bir vatandaşımızın Kuzey Kore'de gözaltına alındığından haberdarız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Yetkili, "ABD'li vatandaşların güvenliği bakanlığımızın en büyük önceliklerindendir. Kuzey Kore'de bir vatandaşımızın gözaltına alındığı bilgisi geldiğinde Pyongyang'daki İsveç Büyükelçiliği ile birlikte hareket ediyoruz" şeklinde devam etti.

Kuzey Kore ile resmi düzeyde diplomatik ilişkisi bulunmayan ABD, ülkedeki işlerini İsveç Büyükelçiliği üzerinden gerçekleştiriyor.

Tek özel üniversite

Ülkenin tek özel yüksek öğrenim kurumu olan Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2010 yılında okyanus ötesindeki protestan Hristiyanlar tarafından finanse edilerek kuruldu.

Yüksek sayıda ABD'li öğretim kadrosuna sahip üniversite, ağırlıklı olarak Kuzey Kore'nin seçkin ailelerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Cumartesi günkü gözaltı ile ilgili herhangi bir demeç vermeyen üniversite yönetimi, Tony Kim'in gözaltına alındığı nisan ayında "üniversitemizdeki çalışmalarıyla hiçbir şekilde bağlantısı yoktur" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Hapisteki diğer ABD'liler

Kuzey Kore geçtiğimiz yıllarda başka ABD'lileri de gözaltına almış ve ancak ABD'den üst düzey girişimler sonucu serbest bırakmıştı.

Bu son iki gözaltı ile birlikte ise hapiste bulunan ABD'lilerin sayısı dörde ulaştı. Üniversite öğrencisi Otto Warmbier Kuzey Kore'den propaganda posteri çaldığı gerekçesiyle 2016'nın Mart ayında "devlete karşı suç" işlemekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kim Dong-Chul isimli Koreli Amerikalı din adamı da casusluk suçlamasıyla Nisan 2016'da 10 yıl çalışma kampına mahkum olmuştu.

İki ülke arasındaki gerginlik

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden beri Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemeleri ve nükleer silah programı iki ülkenin arasındaki gerginliği arttırmıştı.

Trump geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'ye karşı askeri harekatın masadaki seçeneklerden birisi olduğunu açıklamıştı.

Kuzey ayrıca cuma günü ABD ve Güney Kore'nin istihbarat servislerini, şu anki lider Kim Jong-Un'a karşı biyokimyasal silahlarla suikast düzenleme girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP, ÇÖ/BÖ