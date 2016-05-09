Kuzey Kore'de BBC muhabiri gözaltına alındı



BBC'nin konuyla ilgili haberine göre, Rupert Wingfield-Hayes adlı Kuzey Kore'de görev yapan gazeteci pazartesi günü, beraberindeki kameraman ve yapımcı ile birlikte ülkeden ayrılmak istediği sırada gözaltına alındı. Üç kişilik ekibin, Pyöngyang'daki havaalanında durdurulduğu ve sorguya çekildiği bildirildi.

Çin Şinhua ajansı, Kuzey Koreli yetkililere dayanarak ekibin 'uygun olmayan haberleri' nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. BBC muhabiri ve ekibi İşçi Partisi kongresi öncesi Kuzey Kore'ye gitmişti.

Nükleer kapasite artırılıyor

Öte yandan Kuzey Kore yönetimi, 1980'den sonraki ilk parti kongresinde nükleer mühimmatın genişletilmesi kararı aldı. Kuzey Kore medyasındaki haberlere göre, parti "ekonomik büyüme ve nükleer güç olma yönündeki stratejik çizgiye" bağlı kalınacağını duyurdu. 3 bin 400'den fazla parti delegesinin nükleer silahların ancak 'ülkenin bağımsızlığının diğer nükleer güç sahibi ülkeler tarafından tehdit altında olması halinde kullanılmasını' kararlaştırdığı da ifade edildi.

Kuzey Kore ile nükleer gerginlik son günlerde yeniden tırmanışa geçti. Mart ayındaki son nükleer denemenin ardından BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı.