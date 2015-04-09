Kuzey Kore'de açlık tehlikesi



BM, Kuzey Kore’de açlıkla mücadele için 111 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattı. Bu para ile UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi BM'ye bağlı kuruluşların gıda malzemesi ve içme suyu gibi Kuzey Korelilerin yaşamsal öneme sahip ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

Çocukların dörtte biri yetersiz besleniyor

BM'nin 2012 yılına dayanan verilerine göre tamamen izole olmuş komünist ülkede halkın yüzde 70’i, yani yaklaşık 18 milyon kişi, "sağlıklı bir yaşam için gerekli dengeli beslenmeyi" mümkün kılan gıdalara erişemiyor. 5 yaş altı çocukların yüzde 27,9’u kronik beslenme yetersizliği yaşıyor.

BM'den yapılan açıklamada Kuzey Kore’ye yardım malzemesi nakliyatının politik nedenlerle zor olduğu ancak Pyöngyang hükümetinin son yıllarda gıda yetersizliğini açıkça kabul ettiği belirtildi.

Yaptırımlar ve kötü ekonomi sorunu tetikliyor

BM verilerine göre, nükleer programına son vermesi için ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar, geçen yıl ülkeye mali fonların aktarılmasında önemli sorun ve gecikmelere yol açtı. Bu da Dünya Gıda Programı’nın, 2 milyon 400 bin kişi yerine ancak 1 milyon 800 bin kişiye yardım eli uzatabilmesine neden oldu. BM'ye göre, yaptırımlar ve kötü altyapı gibi faktörler, ekonomiyi insani krizlere yol açabilecek derecede istikrarsızlaştırdı.

Kuzey Kore’de sık sık sel felaketi, kuraklık ve yanlış yönetim gibi nedenlerin de artırdığı açlık sorunları yaşanıyor. Tahminlere göre 1990‘lı yılların ikinci yarısında yüzbinlerce Kuzey Koreli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.