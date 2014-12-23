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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'de 9,5 saatlik internet kesintisi

ABD'nin sanal korsanlıkla suçladığı Kuzey Kore'de 9,5 saatlik internet kesintisi yaşandı. Olayın arkasında bir hacker saldırısı olup olmadığı tartışılıyor.

23 Aralık 2014 14:20


Kuzey Kore'de internetin pazartesi günü 9 saat 31 dakika boyunca kesilmesi soru işareti yarattı. İnternet görüntüleme şirketi Dyn Research yöneticilerinden Dough Madory CNN'e yaptığı açıklamada "normalde de münferit kesintiler yaşanıyor ancak uzun süreli bağlantı sorunları yaşanmıyordu" diye konuştu. Madory ülkeye yönelik bir hacker saldırısının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Olay sonrası gözler ABD ve Çin'e çevrildi. ABD Başkanı Barack Obama pazar günü yaptığı açıklamada Sony Pictures Entertainment'a yönelik hacker saldırısından Kuzey Kore yönetimini sorumlu tutmuş ve saldırıya "orantılı bir yanıt" verileceğini söylemişti. Bu yanıtın ne olabileceği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf'e soruldu. Harf "Bunların bazıları görünür olacaktır, bazıları ise görünmeyebilir" demekle yetindi.

ABD, Sony Pictures Entertainment'e yönelik hacker saldırısıyla ilgili Çin'den yardım istemişti. Dolayısıyla Çin'in Kuzey Kore'nin internetinin kesilmesine yardımcı olmuş olabileceği gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak kendilerinin olaya müdahil oldukları yönündeki haberlerin "sorumsuzluk" olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD ve Kuzey Kore'nin Sony'ye yönelik hacker saldırısıyla ilgili olarak müzakerelerde bulunmaya davet etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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