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Dünya

KUZEY KORE'DE 200 BİN SİYASİ MAHKUM LONDRA (A.A)

04 Mayıs 2011 13:51

-KUZEY KORE'DE 200 BİN SİYASİ MAHKUM  LONDRA (A.A) - 04.05.2011 - Uluslararası Af örgütü, Kuzey Kore'nin büyük kamp görünümündeki cezaevlerinde yaklaşık 200 bin siyasi mahkumu tuttuğunu bildirdi. Örgüt, Kuzey Hamkyung, Güney Hamkyung ve Güney Pyongan vilayetlerindeki büyük kamplardaki mahkumların kölelik şartlarında çalışmaya zorlandığını ve genellikle işkenceye maruz kaldığını belirtti. Uluslararası Af örgütü, Kuzey Hamkyung, Güney Hamkyung ve Güney Pyongan vilayetlerindeki 6 büyük kampın 4'ünün son zamanlarda çekilmiş uydu görüntülerini de yayımladı. Örgüt, görüntülerin 2001 yılındaki uydu görüntüleriyle karşılaştırıldığında kampların önemli ölçüde büyüdüğünün görüldüğünü kaydetti. Örgüt, Yodok'taki siyasi kampın eski mahkumları dahil çok sayıda kişiyle ve diğer kamplardaki gardiyanlarla konuşularak kamplardaki dehşet verici durumun ortaya çıkarıldığını bildirdi. Kamplarda yiyecek sıkıntısı çekildiğini bildiren Uluslararası Af örgütü, bazı mahkumların yaşayabilmek için sıçanları ve hayvan dışkılarından topladıkları mısır tanelerini yediğini kaydetti. Örgüt, karışıklık çıkaran mahkumların en az bir hafta ayakta durmanın ya da uzanmanın imkansız olduğu "işkence hücresine" konduğunu belirtti. Örgüt, Yodok'taki eski bir mahkuma göre 1999 ile 2001 yılları arasında kamptakilerin yüzde 40'ının yetersiz beslenmeden öldüğünü duyurdu. Yodok'ta 2000 ila 2003 yıllarında yatan Jeong Kyoungil adındaki mahkum, mahkumların saat 04.00'ten 20.00'ye kadar çalışmaya zorlandığını, mısır bulamacı yemek için sadece iki kez ara verildiğini, saat 21.00-23.00 arasında ideolojik eğitim verildiğini, 10 ahlak kuralının hatırlanmadığı takdirde mahkumların uyumasına izin verilmediğini söyledi.

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