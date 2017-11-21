Kuzey Kore yeniden ABD'nin kara listesinde

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin "teröre destek veren devletler" listesine yeniden eklendiğini açıkladı.

Gazetecilere açıklamaya yapan Trump bu adımın çok önceden atılması gerektiğini belirtti. Trump, Kuzey Kore'ye yönelik azami baskı politikası neticesinde alınan bu kararın Pyongyang rejimini nükleer silahlardan arındırmak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu kararla Kuzey Kore de ABD'nin teröre destek veren devletler listesindeki İran, Sudan ve Suriye'nin arasına katılmış oldu. Kuzey Kore söz konusu listeden 2008'de müzakere süreci nedeniyle çıkarılmıştı.

Kuzey Kore yönetiminin dünyayı nükleer yıkımla tehdit ettiğini ifade eden Trump, Pyongyang'ın yabancı ülkelerdeki suikastlar dahil uluslararası terör eylemlerini desteklediğini öne sürdü.

Hazine Bakanlığının Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırımlar açıklayacağını da belirten Trump, bunların en üst düzeyde olacağını vurguladı.

Tillerson: Diplomasi için hala umut var

Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Kuzey Kore'nin 'kara listeye' alınmasının sürpriz olmadığını, bugüne kadarki sürecin bir uzantısı oldığını ifade etti.

Diplomasi için hala umut olduğunu belirten Tillerson, bu adımın Pyongyang rejimine müzakere masasını hatırlatma amacı taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kore'ye karşı halihazırda birçok yaptırımın uygulandığını ve yeni yaptırımların da yolda olduğuna işaret eden Tillerson, amaçlarının Kuzey Kore halkını değil, rejimini sıkıştırmak olduğunu savundu.

Çin'den açıklama

Kuzey Kore'nin yeniden listeye dahil edilmesinin ardından ilk tepki, Pyongyang'ın en önemli destekçisi Çin'den geldi. Pekin yönetimi nükleer krizi çözmek için daha fazla diplomatik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlgili tarafların diyalog ve istişare yoluyla tansiyonun düşürülmesi, müzakerelere başlanması ve Kore yarımadasındaki sorunların çözümü için katkı yapabileceğine halen inanıyoruz" denildi.

Nükleer krizin çözümü için Çin daha önce taraflara bir plan sunmuştu. ABD'nin Güney Kore'deki askeri tatbikatlarına son vermesi karşılığında Pyongyang'ın nükleer programından vazgeçmesini öngören plan sonuç vermemişti.

AP/GY/HS

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