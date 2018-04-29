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BBC Türkçe

Kuzey Kore: Yeni yaptırımlar savaş nedeni

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeye yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını "savaş nedeni" şeklinde nitelendiren Pyongyang yönetimi, ülkenin caydırıcılığını artırmanın, ABD'yi yıldırmanın tek yolu olduğunu savundu.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeye yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını "savaş nedeni" şeklinde nitelendirdi.

Resmi KCNA haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, alınan tedbirler ekonomik kuşatmaya eş değer bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin caydırıcılığını artırmanın, ABD'yi yıldırmanın tek yolu olduğu kaydedildi.

Cuma günü oybirliğiyle alınan yaptırım kararlarıyla, Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor.

Yaptırımlar kapsamında ülkeye petrol ürünleri ihracatı yıllık 500 bin varil, ham petrol ihracatı ise yıllık 4 milyon varille sınırlandırılıyor.

Yaptırımlarla ayrıca yurt dışında çalışan bütün Kuzey Kore vatandaşları 24 ay içinde ülkelerine dönmek zorunda kalacak, böylece ülkeye döviz girmesi engellenecek.

Kuzey Kore'nin diğer ülkelere makine, tomruk gibi ürünleri ihraç etmesi de yasaklanacak.

Ülke halihazırda BM, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar altında.

Kuzey Kore'nin ana ticaret ortakları olan Çin ve Rusya da BM kararınaa destek verdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, yeni yaptırımların "Daha fazla meydan okumanın daha fazla ceza ve soyutlanma getireceği mesajını Pyongyang'a net bir şekilde verdiğini" söylemişti.

Yeni yaptırım kararları, Kuzey Kore'nin geçen ay sonunda ABD'nin tümüne ulaşabilecek bir kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurmuasından sonra alındı.

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