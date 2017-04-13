"Kuzey Kore yeni nükleer deneme hazırlığında" iddiası

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ABD’nin Kuzey Kore’ye artan baskısı ve bölgeye savaş gemileri göndermesi Pasifik’te tansiyonu artırırken, Pyongyang yönetiminin yeni bir nükleer denemeye hazırlandığı iddia edildi.

ABD’de Kuzey Kore’deki nükleer faaliyetleri izleyen gözlemevi yetkilileri, ülkedeki Punggye-ri nükleer tesisinde büyük bir hareketlilik yaşandığını ve yeni nükleer deneme için hazırlık yapıldığını belirtti. Daha önce Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini doğru tahmin etmeyi başaran gözlemevi yetkilileri, Kuzey Kore’den gelen uydu görüntülerinin de tahminleri doğruladığını ifade etti.

Yeni nükleer deneme,

Güneş Günü’nde gerçekleşebilir

Ülkenin kurucu lideri Kim il-Sung'un 15 Nisan’daki 105. doğum yıldönümü gösterilerine hazırlanan Kuzey Kore yönetiminin, Güneş Günü olarak nitelenen bu günde yeni nükleer denemeyi gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, Kuzey Kore’nin sarin gazı yüklü füzeler kullanabilecek kapasitede olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore’nin daha önce art arda düzenlediği beş nükleer füze denemesi, dünyada büyük tepki yaratmıştı. Kuzey Kore yönetimi ise, ABD’nin ve Güney Kore’nin askeri tehditlerine karşı nükleer programın ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunuyor.