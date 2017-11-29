Kuzey Kore: Yeni füzeyle tüm ABD'yi vurabiliriz

Kuzey Kore, ABD'nin tümüne ulaşabilecek bir kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore devlet televizyonu ayrıca, Pyongyang'ın bir nükleer devlet olma misyonunu başardığını bildirdi.

"En güçlüsü" olduğu iddia edilen Hwasong-15 füzesi yerel saatle 02:47de yapıldı.

Japonya karasularularına düşen füze, Kuzey Kore'nin daha önce yaptığı düm denemelerden daha yüksek bir irtifada uçtu.

Devlet televizyonunda dile getirilen iddilar, Devlet Haber Ajansı KCNA'nın bültenlerinde de tekrarlandı.

Pyongyang füzenin 4.475 kilometrelik bir irtifaya ulaştığını ve 53 dakika içinde 950 kilometre yol aldığını söyledi. Bu veriler, Güney Kore Ordusu'nun bağımsız tahminlerine yakın.

Japon yetkililere göre füze, geçmişteki denemelerde olduğu gibi Japonya'nın üzeride uçmadı ve kuzey kıyılarının 250 kilometre açıklarında düştü.

Kuzey Kore daha önce de füzelerinin ABD'yi vurabileceğini iddia etmişti, ancak bu kez Pyongyang ilk defa daha öncekilerin güncellenmiş versiyonu gibi gözüken bu füzeyle bunu yapabileceğini iddia etti.

KCNA'nın geçtiği haberde Kuzey Kore'nin "sorumluluk sahibi bir nükleer güç ve barışssever bir ülke olarak, dünyada barış ve istikrarı savunmak için her türlü çabayı harcayacağı" belirtildi.

ABD merkezli Endişeli Biliminsanları Birliği adlı kuruluşun analizinde, füzenin standart güzergahında 13 bin kilometreden fazla yol gidebileceği ve ABD'nin herhangi bir noktasına ulaşabileceği belirtildi.

Ancak füzede çok hafif bir sahte savaş başlığı bulunduğu ve çok daha ağır bir yük olan nükleer savaş başlığını bu mesafede taşıyamayacağı da kaydedildi.

Kuzey Kore ise Hwasong 15'in 'çok büyük ve ağır bir savaş başlığını" ABD'ye ulaştırabileceğini iddia ediyor.

Trump: İlgileneceğiz

Füze denemesi sonrası, birçok kınama mesajı geldi. BM Güvenlik Konseyi de konuyu ele almak üzere acil bir toplantı yapma kararı aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres denemenin BM ambargolarını ihlal ettiğini ve "uluslararası toplumun görüşlerinin tamamen gözardı edilmesi anlamına geldiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze havadayken bilgilendirildiği ve daha sonra Trump'ın "Bununla ilgileneceğiz" dediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin açıklaması öncesi ABD Savunma Bakanı James Mattis denemede füzenin daha öncekilerden daha yüksek bir irtifadan uçtuğunu söyledi ve Kuzey Kore'nin tüm dünya için bir tehdik oluşturduğğunu belirtti.

Japonya ve Güney Kore de denemeyi kınarken, Güney Kore misilleme olarak kendi füze denemesini yaptı.