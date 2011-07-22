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Dünya

KUZEY KORE YENİ BİR NÜKLEER MÜZAKERECİ ATADI BALİ (A.A)

22 Temmuz 2011 11:13

-KUZEY KORE YENİ BİR NÜKLEER MÜZAKERECİ ATADI BALİ (A.A) - 22.07.2011 - Kuzey Kore, nükleer programıyla ilgili görüşmelere katılmak üzere yeni bir temsilci atadı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Pak Ui-Çun, tecrübeli diplomat Ri Yong Ho'nun çok uluslu görüşmelerde ülkeyi temsil edeceğini belirtti. Pyongyang yönetimini nükleer programından vazgeçirmek amacıyla Rusya, Çin, ABD, Japonya, Güney ve Kuzey Kore'nin temsilcilerinin katıldığı altılı görüşmeler 2008'de Kuzey Kore'nin toplantıyı terk etmesiyle kesilmişti.

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